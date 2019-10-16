Haberler » 3. Sayfa » Tosya'da 2 gündür aranan kadının cesedi bulundu

Tosya'da 2 gündür aranan kadının cesedi bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu.

16.10.2019 13:40Tosya'da 2 gündür aranan kadının cesedi bulundu
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre iki gündür kayıp olan ve her yerde aranan Seher Egemen'in (60) cansız bedeni bulundu. İki gün önce evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen yaşlı kadının Tosya Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi kameralarınca tespit edilmesinin ardından aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalar devam ederken ilçeye yaklaşık 10 km uzaklıkta Dikmen Köprüsünde kadın cesedi olduğu bilgisinin gelmesinin ardından bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından kadın cesedinin iki gündür aranan Seher Egemen'e ait olduğu belirlendi.

Ceset otopsi yapılmak üzere Tosya Devlet Hastanesine morguna kaldırılırken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Ömer Halisdemir, Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:44 "Annem kardeşimin ölüm sebebini kalp krizi zannediyor"
16:42 Bayrampaşa'da sahte deterjan operasyonu: 1 gözaltı
16:41 Engelli vatandaşı 30 kez bıçaklayarak öldüren cinayet zanlıları hakim karşısında
16:40 Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin dava 9 Aralık'ta görülecek
16:36 Kiraz'da jandarmadan uyuşturucu baskını
16:35 Bıçakla öldürmeye 16 yıl 10 ay hapis
16:33 Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14...
16.10.2019 16:50:26