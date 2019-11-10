Haberler » Güncel » Tosya'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü - Haber

Tosya'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

KASTAMONU'nun Tosya ilçesine bağlı Gökomuz köyünde Tahir Sakızcı (89), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

10.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:08Tosya'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü

KASTAMONU'nun ilçesine bağlı Gökomuz köyünde Tahir Sakızcı (89), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangında, toplam 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Tahir Sakızcı'nın yalnız yaşadığı evinde meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, bitişikteki iki eve daha sıçradı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 3 ev de kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin enkazda yaptığı araştırmada Tahir Sakızcı'nın cesedine ulaşıldı. Ceset, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



İtfaiye, Sabah, Tosya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:43 Dolmabahçe'de atatürk için mevlit programı düzenlendi
16:43 Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü
16:43 Bolivya'da hükümet karşıtı protestolara polis de destek verdi
16:43 Usta tiyatrocu özdemir nutku için hüzünlü tören
16:43 Ankara'da atatürk için mevlit okutuldu
16:00 Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
15:43 Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar
15:37 YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 16:44:21