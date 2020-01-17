Tosya'da 6 bin 315 öğrenci karne aldı

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde 6 bin 315 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Sekiler İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Pişkin, karnelerini verdikten sonra onlara çeşitli hediyeler dağıttı.
Pişkin, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.
Törene İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.