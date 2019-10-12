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Tosya'da AB projeleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Avrupa Birliği hibe projeleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

12.10.2019 10:08Tosya'da AB projeleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Avrupa Birliği hibe projeleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, kamu kurum kuruluş yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Avrupa Birliği desteklenen projeler, AB fonlarınca karşılanan hibe projeleri, tarım ve sanayi projelerine verilen hibeler ile proje yazman konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, gerek AB projeleri gerekse tarım ve sanayi projelerinin hibe oranına dikkat çekerek ilçe için kazanımı yüksek projeler olduğunu söyledi. Başkan Kavaklıgil, belediye olarak proje çağrılarını takip ettiklerini belirterek ilçeye önemli projeleri hibe destekleri yoluyla kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Avrupa Birliği, Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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