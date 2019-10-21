Haberler » Güncel » Tosya'da açılan forklift kursu tamamlandı

Tosya'da açılan forklift kursu tamamlandı

Tosya'da açılan iş makinesi operatörlüğü kursu yapılan uygulama sınavı ile tamamlandı.

21.10.2019 12:20Tosya'da açılan forklift kursu tamamlandı
Tosya'da açılan iş makinesi operatörlüğü kursu yapılan uygulama sınavı ile tamamlandı.

Tosya Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan iş makinesi operatörlüğü kursu hafta sonu uygulama sınavı yapılarak tamamlandı. İlçedeki marangozlardan gelen talep doğrultusunda açılan ve 3 buçuk ay süren kaldırma-yükleme- istifleme (forklift) kursu için uygulama sınavı yapıldı. İlçede ilk kez açılan iş makinesi operatörlüğü sınavına toplam 39 kursiyer katıldı. Uygulama sınavında başarılı olan kursiyerler belgelerini alarak çalışmaya başlayabilecek. - KASTAMONU

Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:35 Ahmet Nur Çebi kolları sıvadı
13:34 "Suriye'de tarihi çözümler olacağına dair oldukça iyimserim"
13:34 TRT World Forum 2019
13:34 Sorgun Belediyesinden fidan dikim etkinliği
13:29 Barış Pınarı Harekâtı için pide bağışladı
13:28 Barış Pınarı Harekatı'na Kilis'ten tam destek
13:33 Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi Beylikdüzü'nde açıldı
21.10.2019 13:35:54