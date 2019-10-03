Haberler » Güncel » Haber

Tosya'da Akbük köyüne 10 adet çöp konteynırı teslim edildi

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçeye bağlı Akbük köyüne 10 adet çöp konteynırı teslim edildi.

03.10.2019 16:42Tosya'da Akbük köyüne 10 adet çöp konteynırı teslim edildi
Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçeye bağlı Akbük köyüne 10 adet çöp konteynırı teslim edildi.

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçeye bağlı köylere çöp konteynırı vermeye devam ediliyor. Bu kapsamda Akbük köyüne 10 adet çöp konteynırı teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Tosya Kaymakamlığımız tarafından başlatılan çalışma kapsamında köylerimize çöp konteynırı vermeye devam ediyoruz. Bugünde ilçemize bağlı Akbük köyüne 10 adet çöp konteynırı teslim ettik. Köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek ve çevre bilincini ilçemizin her noktasında hakim kılmak için köylerimize konteynır desteğimiz bundan sonra da sürecek" dedi. - KASTAMONU

Akbük, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:21 Mahalle sakinlerini taziye yemeği külfetinden kurtardılar
20:20 Anayasa Mahkemesinin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı
20:20 Trump'tan Çin'e 'Ukrayna Krizi' uyarısı
20:19 Arnavutköy'de yolcu otobüsüne çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
20:19 İçişleri bakanı soylu, alman ve fransız mevkidaşları ile görüştü -2
20:17 Lösemi hastası ertuğrul berk, hayatını kaybetti
20:17 İzmir ikçü'lü öğrencilerden diyarbakır'daki annelere destek