05.07.2019 19:35
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Tosya'da araç yangını eve sıçradı

Tosya

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın eve sıçradı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın eve sıçradı. Yangın nedeniyle araçta ve evin odunluk bölümünde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Şekerci Sokak'ta iddialara göre bir evin önünde park halinde duran bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın yandaki eve sıçrayarak odunluk bölümü yanmaya başladı. Görgü tanıklarının haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü.

Meydana gelen yangında otomobil yanarken evin odunluk bölümünde de hasar oluştu. Yangınla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

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