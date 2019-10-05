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Tosya'da bağ evi küle döndü

Tosya'da bağ evi küle döndüKASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökyer mevkiinde meydana gelen yangında tek katlı bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

05.10.2019 11:02
Tosya'da bağ evi küle döndü
KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökyer mevkiinde meydana gelen yangında tek katlı bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezine 15 km uzaklıkta Gökyer mevkiinde Mehmet Özkan'a ait bağevinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri iki yangın söndürme aracı ile yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangında tek katlı bağevi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıkların ifadesine göre bağ evinde ikamet eden Özkan ailesi akşam saatlerinde yan komşuları olan bağ evine misafirliğe gitmiş. Çevredeki vatandaşların sesleri üzerine bağ evlerinin yandığını fark etmiş.
Yangında tek katlı bağ evinin yanında bulunan kümesteki kanatlı hayvanlar telef oldu.
Tosya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül ve Belediye Başkanı Yardımcısı Mustafa Mola yangın alanında söndürme çalışmalarına katılarak inceleme yaptı. Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangın sonrası soğutma çalışması yaparken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.
Tosya'da bağ evi küle döndü

Mehmet Özkan, Kastamonu, Tosya, Yerel

Kaynak: İHA

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