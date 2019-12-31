Haberler » 3. Sayfa » Tosya'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Haberler

Tosya'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Bağımlılıkla mücadele toplantısı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in de katılımıyla yapıldı.

31.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:22 Tosya'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
Bağımlılıkla mücadele toplantısı Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in de katılımıyla yapıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen Tosya Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısına Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile birlikte ilgili kurum temsilcileri katıldı. 2019 yılının genel bir değerlendirmesinin yapıldığı ve 2020 yılında yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Tosya'da bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını azim ve kararlılık içerisinde sürdüreceğiz. Birçok kurum ve kuruluşun işbirliğiyle yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Bu minvalde büyük fedakarlık ve gayret içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren özellikle İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının amir ve personeli başta olmak üzere bütün paydaş kurum ve kuruluşları kutluyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Deniz Pişkin, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:22   MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Haberler
14:20   Canlı: Dünyadan yeni yıl kutlamaları - Haberler
14:17   Sinop'ta eski damadını vuran şahıs tutuklandı - Haberler
14:15   2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu - Haberler
14:15   Karısını 20 yerinden bıçaklayan adam adliyede - Haberler
14:14   Hırsızlıktan 2 zanlı yakalandı - Haberler
13:35   Önce tırları kurşunlandı şimdi de iş yerleri kundaklandı - Haberler
13:16   Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi - Haberler
12:28   Son dakika: Irak'ta ortalık karıştı! Göstericiler ABD Büyükelçiliği'ni ateşe verdi - Haberler
11:27   Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü - Haberler
31.12.2019 14:23:39