Tosya'da belediye çalışmaları

Tosya
Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil
, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmaları denetledi.
Kavaklıgil, denetlemelerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, mesire alanlarında ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
İlçedeki yeşil alanların bakımı ile koruyup kollanmasına özen gösterdiklerini belirten Kavaklıgil, şunları dile getirdi :
"Hemşehrilerimizin sık sık ziyaret ettiği mesire alanında gerekli temizlik ve bakım onarım çalışmalarımız aralıksız devam diyor. Vatandaşlarımızın daha güzel ortamlarda aileleriyle birlikte hoşça zaman geçirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mevcut dinlenme alanlarına yenilerini eklemek için ekiplerimizle birlikte projelendirme çalışmalarına başladık. Bunlara ilaveten inşallah birçok yeni projeyi de hayata geçirerek hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız."
Tosya
, Güncel
Kaynak: AA