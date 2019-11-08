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Tosya'da bir ayda15 bin metrekare üst yapı çalışması yapıldı

Tosya'nın üst yapısını tamamen iyileştirmeye yönelik proje ve çalışmalar yapan Tosya Belediyesi, son bir ayda 15 bin metrekare beton parke ile kentin ulaşımda sorun yaşanan noktalarını iyileştirdi.

08.11.2019 13:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:42 Tosya'da bir ayda15 bin metrekare üst yapı çalışması yapıldı
'nın üst yapısını tamamen iyileştirmeye yönelik proje ve çalışmalar yapan Tosya Belediyesi, son bir ayda 15 bin metrekare beton parke ile kentin ulaşımda sorun yaşanan noktalarını iyileştirdi.

Tosya Belediyesi tarafından Hocaimat Mahallesi Katırcı Sokak'ta yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 bin metrekare alan beton parke ile kaplanırken, Tosya Meslek Yüksek Okulu yanında ise önemli ölçüde alan yaya kaldırımı ile düzenlendi. Tosya Nezahat Çengel Anaokulu'nda eğitim görecek olan öğrencilerin ulaşımını da sağlıklı bir şekilde sağlamayı amaçlayan Tosya Belediyesi, bu bölgede yatığı uygulamalara ek olarak Bahçelievler Mahallesi, Dilküşah Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi başta olmak üzere kentin birçok noktasında çalışmalarını önemli ölçüde tamamladı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, son 1 ayda yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda üst yapı çalışması yaptıklarını söyledi. - KASTAMONU

Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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