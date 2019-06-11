Tosya'da Bölgesel Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışması düzenlendi

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde Avcılar
ve Atıcılar Derneği tarafından Bölgesel Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışması düzenlendi.
Tosya ilçesi Üçoluklar Mevkiinde düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Yarışmalar Kaymakam Deniz Pişkin
, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil
, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir
, İlçe Jandarma
Komutanı J.Ütğm Özgün Yapağı'nın yapmış olduğu şeref atışıyla başladı.
Yarışmalar Tosya Avcılar ve Atıcılar Derneği ve Karadeniz
Av ve Yaban
Hayatı Avcılık Federasyonu'nun birlikte organize ettiği Trap, Tek Kurşun ve Tabanca Atıcılık Karadeniz
Bölge Müsabakası olarak düzenledi.
İlçeden katılan sporcuların yanı sıra, Karabük
, Samsun
, Giresun
, Ordu
, Çorum
, Çankırı
, Ankara
ve Zonguldak
illerinden yaklaşık 350 sporcunun katıldı. Turnuvanın ardından dereceye girenlere ödül madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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