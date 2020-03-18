Menü
Haberler››Güncel››Tosya'da Çanakkale Zaferinin 105'nci yılı kutlandı - Güncel

Tosya'da Çanakkale Zaferinin 105'nci yılı kutlandı

Tosya ilçesinde Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümünü sadece protokolün katıldığı törenle kutlandı.

18.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:41
Tosya'da Çanakkale Zaferinin 105'nci yılı kutlandı
Tosya ilçesinde Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümünü sadece protokolün katıldığı törenle kutlandı.

Corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümü kutlama programına protokol üyelerinden 5 kişinin katılımına izin verildi. Kutlamalar ilçenin Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başladı. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Temsilciliği çelenklerinin sunulmasının ardından Saygı Duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve çelenk sunma töreni sona erdi. Kutlama kapsamında protokol üyeleri Tosya Şehitliğini de ziyaret etti. Şehitlere kabri başında dua eden katılımcılar karanfil bıraktı. Kutlama programına Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe protokolü katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Tosya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Loading