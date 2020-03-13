Tosya'da çeltik komisyonu toplandı
Tosya Çeltik Komisyonu, Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı.
13.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:36
Tosya Çeltik Komisyonu, Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı.
Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıdan konuşan Pişkin, ilçedeki çeltik üretimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Üreticilere teşvik ve katkı sağlamak amacıyla sulama kanallarının temizliğinin komisyon imkanları da kullanılarak yapılacağını belirten Pişkin, "Her yıl çiftçilerimiz tarafından verilen beyannameler üzerinden oluşan komisyon bütçemizi geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da çeltik üreticilerimizin yararına kullanacağız. Ekim zamanının yaklaşması ve temizliği yapılacak kanal uzunluğunun fazla olması hasebiyle çiftçimize zaman kazandırmak ve mağduriyetine izin vermemek için yoğun ve tempolu bir çalışma programı planladık." dedi.
Toplantıya İlçe Halk Sağlığı Müdürü Murat Karakaş, Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Kadir Çavdar, Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ile komisyon üyeleri katıldı.
Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıdan konuşan Pişkin, ilçedeki çeltik üretimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Üreticilere teşvik ve katkı sağlamak amacıyla sulama kanallarının temizliğinin komisyon imkanları da kullanılarak yapılacağını belirten Pişkin, "Her yıl çiftçilerimiz tarafından verilen beyannameler üzerinden oluşan komisyon bütçemizi geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da çeltik üreticilerimizin yararına kullanacağız. Ekim zamanının yaklaşması ve temizliği yapılacak kanal uzunluğunun fazla olması hasebiyle çiftçimize zaman kazandırmak ve mağduriyetine izin vermemek için yoğun ve tempolu bir çalışma programı planladık." dedi.
Toplantıya İlçe Halk Sağlığı Müdürü Murat Karakaş, Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Kadir Çavdar, Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ile komisyon üyeleri katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Deniz Pişkin, Kaymakamlık, Çeltik, Tosya, Güncel
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