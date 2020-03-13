Tosya'da çeltik komisyonu üreticinin sorunları için toplandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde faaliyet gösteren çeltik üreticilerinin sorunları Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.
13.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:08
Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde faaliyet gösteren çeltik üreticilerinin sorunları Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.
Tosya Çeltik Komisyonu, üreticilerin sorunlarını görüşmek üzere Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında toplandı. Toplantıda; ilçedeki çeltik üretimini arttırmak, üreticilere teşvik ve katkı sağlamak amacıyla, sulama kanallarının temizliğinin komisyon imkanlarının da kullanılarak yapılmasına karar verildi.
Toplantının ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, "Her yıl çiftçilerimiz tarafından verilen beyannameler üzerinden oluşan komisyon bütçemizi, geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da yine çeltik üreticilerimizin yararına kullanacağız. Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresinin desteklerinin yanı sıra, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzden de iş makinesi kiralamaya ve masraflarını da çeltik komisyonu bütçesinden karşılamaya karar verdik. Ekim zamanının yaklaşması ve temizliği yapılacak kanal uzunluğunun fazla olması hasebiyle çiftçimize zaman kazandırmak ve mağduriyetine izin vermemek için yoğun ve tempolu bir çalışma programı planladık" diye konuştu. - KASTAMONU
Tosya Çeltik Komisyonu, üreticilerin sorunlarını görüşmek üzere Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında toplandı. Toplantıda; ilçedeki çeltik üretimini arttırmak, üreticilere teşvik ve katkı sağlamak amacıyla, sulama kanallarının temizliğinin komisyon imkanlarının da kullanılarak yapılmasına karar verildi.
Toplantının ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, "Her yıl çiftçilerimiz tarafından verilen beyannameler üzerinden oluşan komisyon bütçemizi, geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da yine çeltik üreticilerimizin yararına kullanacağız. Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresinin desteklerinin yanı sıra, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzden de iş makinesi kiralamaya ve masraflarını da çeltik komisyonu bütçesinden karşılamaya karar verdik. Ekim zamanının yaklaşması ve temizliği yapılacak kanal uzunluğunun fazla olması hasebiyle çiftçimize zaman kazandırmak ve mağduriyetine izin vermemek için yoğun ve tempolu bir çalışma programı planladık" diye konuştu. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Etiketler : Deniz Pişkin, Kastamonu, Çeltik, Tosya, Güncel
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