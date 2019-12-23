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Tosya'da çıkan yangında 1 ev küle döndü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 1 ev yanarak küle döndü.

23.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:23 Tosya'da çıkan yangında 1 ev küle döndü
'nun ilçesinde meydana gelen yangında 1 ev yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye 20 km uzaklıkta bulunan Gökomuz köyünde bulunan 1 evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hüseyin Aktaş'a ait evden dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine verdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan odunluk kısmına sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak diğer evlere sıçramasını önledi. ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen Hüseyin Aktaş'a ait ev ve 2 odunluk yanarak küle döndü. Yangının çevredeki evlere geçmesini önleyen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, İtfaiye, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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