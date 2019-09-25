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Tosya'da dumansız araç uygulaması yapıldı

Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dumansız araç uygulaması yaptı.

25.09.2019 17:02Tosya'da dumansız araç uygulaması yapıldı
Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dumansız araç uygulaması yaptı.

Tosya Emniyet Müdürlüğü ve Tosya Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde araçlarda sigara içenler için eş zamanlı yapılan dumansız araç uygulaması ilçenin Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Meydana konuşlanan ekiplerin yaptığı uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi. Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamaların ilçenin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi. - KASTAMONU

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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