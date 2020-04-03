Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tosya'da emniyet güçleri ve sağlık çalışanlarına gıda paketi verildi

AK Parti Tosya İlçe Teşkilatı tarafından hazırlanan yiyecekler, güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarına verildi.

03.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:30
Tosya'da emniyet güçleri ve sağlık çalışanlarına gıda paketi verildi
AK Parti Tosya İlçe Teşkilatı tarafından hazırlanan yiyecekler, güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarına verildi.
AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor ve partililer, Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret ederek, hazırlanan gıda paketlerinden ikram etti.
Pişkin, burada yaptığı konuşmada, duyarlı davranışları dolayısıyla projeye destek veren herkesi kutladı.
Partililer, daha sonra gıda paketleri ve 400 maskeyi, İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığını, Tosya Devlet Hastanesini, Tosya Acil Hizmetleri İstasyonu ve Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğine verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Deniz Pişkin, AK Parti, Tosya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tosya'da emniyet güçleri ve sağlık çalışanlarına gıda paketi verildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş’mış Haberler
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Tartışma yaratan bu görüntü sonrasında Diyanet’ten yeni karar Haberler
Tartışma yaratan bu görüntü sonrasında Diyanet'ten yeni karar
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı Haberler
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:56: Vali Elban: "Ağrı'da Korona virüsten dolayı her hangi bir can kaybı yok" - Haber 15:56: Evinden çıkamayan çiftçinin 3 dönümlük bağı budandı - Haber 15:55: Belediye otobüslerinde korona virüse karşı brandalı önlem - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Bodrum'da Hakan Aygün adliyeye sevkedildi - Haber 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak - Haber 15:15: Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı - Haber 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber