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Tosya'da eve kumar baskını: 12 gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesine Korona virüs tedbirleri kapsamında bir daireye baskın yapan güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı.

04.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:18
Tosya'da eve kumar baskını: 12 gözaltı
Kastamonu 'nun Tosya ilçesine Korona virüs tedbirleri kapsamında bir daireye baskın yapan güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Korona virüs tedbirlerinin üst düzeye çıkarıldığı Tosya ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, ilçe merkezindeki oyun salonuna çevrilen bir binanın üst katına baskın yaptı. Yapılan ani baskında ekipler daire içinde ve oyun masalarında bulunan 12 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilere "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve kumar oynamak" suçlarından adli ve idari işlem yapıldı.

Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğine dikkat çekerek yasağa uymayanlar hakkında işlem yapılacağını belirtti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa
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