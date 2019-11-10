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Tosya'da iki evi kül eden yangında 1 kişi öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki binanın yanarak kül olduğu yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

10.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:31Tosya'da iki evi kül eden yangında 1 kişi öldü
'nun ilçesinde iki binanın yanarak kül olduğu yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gökomuz köyünde gece yarısı bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın iki eve sıçradı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, evlerden birinde yaşayan 89 yaşındaki Tahir Sakızcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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