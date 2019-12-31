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Tosya'da ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, ilçe idare şube başkanları toplantısı düzenlendi.

31.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:04 Tosya'da ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı
'nun ilçesinde, ilçe idare şube başkanları toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Deniz Pişkin, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilgili kanun gereği ilçedeki kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile toplantı düzenlediklerini söyledi.
Toplantıda, kurumlar tarafından yürütülen çalışma faaliyetlerinin ele alınacağını belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"Kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar üzerine fikir alışverişinde bulunacağız. Kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin artırılması ve vatandaş memnuniyeti başta olmak üzere insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi, vatandaşların iş ve işlemlerinin süratle yerine getirilmesi, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması, yatırımların izlenmesi, yeni yapılacak yatırımların planlanması konularında vatandaşı merkeze alan çalışma anlayışına sahibiz. 2020 yılında kamu hizmetlerinin sunumunda, kalitenin ve verimliliğin daha da artırılmasını temenni ederim. Çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim."

Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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