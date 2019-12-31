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Tosya'da ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı

Tosya'da idare şube başkanları, Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı.

31.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04 Tosya'da ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı
Tosya'da idare şube başkanları, Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı.

Tosya İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında, ilçe idare şube başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin de katılımı ile yapıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin arttırılması, vatandaş memnuniyeti, insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi, vatandaşların iş ve işlemlerinin süratle yerine getirilmesi, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması, yatırımların izlenmesi, yeni yapılacak yatırımların planlanması ve hizmet sunumunda varsa aksayan yönlerin tespiti ve giderilmesi, kanun, tüzük, yönetmelik talimatlarına uyulması, Kamu hizmetlerinde idari birliğin sağlanması, emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde devamlılığının sağlanması konularında dikkat edilmesi ve yapılması gereken hususları ifade etti.

Toplantıda şube müdürlerinin 2019 yılı içerisinde kurumları tarafından yürütülen çalışma, faaliyet ve hizmetlerle ilgili bilgi vermesinin ardından kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. 2020 yılında kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin ve verimliliğin artırılması temennisiyle kurum müdürlerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden ve başarılar dileyen Kaymakam Deniz Pişkin, toplantıya katılanların yeni yılını kutlayarak iyi dileklerini iletti. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

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