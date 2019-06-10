Tosya'da kalfalık ve ustalık sınavları yapıldı

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde kalfalık ve ustalık sınavları yapıldı.
Tosya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Delebe, okulun atölyesinde yapılan sınav öncesi yaptığı konuşmada, kalfalık ve ustalık sınavlarının haziran ve şubat aylarında olmak üzere yılda iki defa yapıldığını hatırlattı.
Yeni yönetmeliğe göre sınavların artık yılda altı defa yapılacağını belirten Delebe,"Ustalık belgelerinin Mesleki Yeterlilik Belgesine karşılık gelmesi nedeniyle alanlarıyla ilgili ticari faaliyet yürütmek isteyenler, ustalık sınavlarına yoğun ilgi gösteriyor. Ustalık belgesi almak isteyenlerin öncelikle kalfalık sınavlarına girmesi gerekmektedir. Meslekleriyle ilgili 1 gün bile sigortası olanlar kalfalık sınavına başvurabilirler. Ustalık sınavlarına başvurmak için ise meslekleriyle ilgili en az 5 yıllık sigortasının bulunması gerekiyor." dedi.
Delebe, son yıllarda kalfalık ve ustalık belgesi almak isteyenlerin sayısının arttığını kaydederek, yılda 60 kişiye belge verdiklerini sözlerin ekledi.
Kaynak: AA
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