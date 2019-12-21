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Tosya'da Kariyer Günleri Konferansı düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kariyer Günleri Konferansı düzenlendi.

21.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:16 Tosya'da Kariyer Günleri Konferansı düzenlendi
'nun ilçesinde Kariyer Günleri Konferansı düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta protokol üyeleri, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyasına destek olmak için öğrencilerle kitap okudu.
Programa katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, doğduğu ve büyüdüğü memleketi Tosya'yı ziyaret ettiğini söyledi.
Konferansta lise son sınıftaki öğrencilerle kariyer sohbeti yaptıklarını belirten Kaymakcı, şunları kaydetti:
"Sohbette çok derin, anlamlı ve nitelikli sorular soruldu. Dolayısıyla Tosya'nın dış politikayı çok yakından takip ettiğini gördüm. Sayın Kaymakamımızla da yararlı bir görüşme yaptık. Güzel Tosya'mızın ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Bundan sonra Tosya'yı daha sık ziyaret etmeye çaba göstereceğiz. Sayın Kaymakamımızın en az benim kadar Tosya'ya hakim olduğunu gördüm. Tosya'nın emin ellerde olduğunu görmek bizleri sevindirdi."
Kaymakam Deniz Pişkin de Kaymakcı'nın öğrencilere ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, kendisine teşekkür etti.
Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de Kaymakcı'yı Tosya'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.
Daha sonra Pişkin ile Kavaklıgil'i ziyaret eden Kaymakcı, esnaf temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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