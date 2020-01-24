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Tosya'da kaza, 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

24.01.2020 08:46 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:52Tosya'da kaza, 2 yaralı
'nun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Kadir Ö. Yönetimindeki 34 FT 9942 plakalı otomobil Tosya Çevlik Köyü Kavşağına geldiği sırada kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında Vera Ö. ile Deniz Ali Ö. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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