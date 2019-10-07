Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tosya'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan tırın yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

07.10.2019 12:09Tosya'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan tırın yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan Azerbaycan plakalı tır, Tosya Organize sanayi kavşağına sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak üst geçit yanında bulunan boş araziye devrildi. Meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:17 Çeşme'de batan botta can pazarı: 11 göçmeni sahil güvenlik operasyonla kurtardı
18:14 Torununun para için darp ettiği iddia edilen yaşlı kadın öldü
18:09 Traktör sürücülerine reflektör cezası
18:07 - Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
17:54 Bursa'da AVM'de çıkan yangın korkuttu
17:47 Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar
17:45 Üniversite öğrencisi kız odasında ölü bulundu