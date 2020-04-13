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Tosya'da kumar baskını, 8 gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri kumar ihbarı yapılan bir eve baskın düzenledi.

13.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:21
Tosya'da kumar baskını, 8 gözaltı
Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri kumar ihbarı yapılan bir eve baskın düzenledi.

Tosya ilçesinde polis merkezine yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler yaptıkları araştırma kapsamında belirtilen adrese baskın düzenledi. Ekipler evde oyun oynanan iskambil kağıtları ve 3(üç) adet yazboz kağıtları yakaladı.

Polis ekipleri, ev sahibi ile birlikte adreste bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Karakola getirilen H.F., H.İ., S.O., H.Ç., S.K., T.K., M.B. ve O.E. nin ifadelerinin alınmasının ardından 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanununun 282. maddesi kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca H.İ., S.O., H.Ç., S.K. ve T.K. isimli şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde: 34(kumar oynamak) kapsamında idari yaptırım uygulandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda suç delillerine el konularak, şahıslar polis merkezinden serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Polis, Tosya, 3. Sayfa
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