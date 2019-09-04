Tosya'da "Lider Öğretmen" semineri düzenlendi

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde, "Lider Öğretmen" semineri gerçekleştirildi.
Tosya Kaymakamlığı ile Kastamonu Dernekler Federasyonu (KASDERFED) iş birliğinde, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Cemaloğlu tarafından, ilçedeki öğretmen ve okul idarecilerine yönelik "Lider Öğretmen" semineri verildi.
Kaymakam Deniz Pişkin, Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tosya'da nitelikli ve kaliteli bir eğitim öğretim hedeflediklerini belirten Pişkin, "Geçen yıl sonunda düzenlenen piknikle vedalaşmıştık, şimdi bu güzel organizasyonda merhabalaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına başlamadan önce sizlerde yeniden bir farkındalık oluşturacak, yeniden belki okul hayatına ve mesaiye motivasyonunuzu artıracak bir etkinlik planlandı. Bu etkinlikte tabii ki sivil toplum kuruluşlarımızın, milli eğitim müdürlüğümüzün katkısı var." dedi.
Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Şen de federasyonun Ankara'da faaliyetlerini sürdüren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getirerek, 2001 yılından bu yana Ankara ve Kastamonu arasında tanıtımdan eğitime kadar pek çok alanda çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, "Lider Öğretmenlik" konulu semineri verdi.
Seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sevgi Alkan, Tosya ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TOSYADER) Başkanı İlhan Sertkale, okul idarecileri ile öğretmenler katıldı.