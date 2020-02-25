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Tosya'da meyve fidanı satışları başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mevsimin ilk meyve fidanları satışa sunuldu.

25.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:34Tosya'da meyve fidanı satışları başladı
'nun ilçesinde mevsimin ilk meyve fidanları satışa sunuldu.

Fidan satıcısı Mustafa Sağlamçubukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'in ilçesinde yetiştirdikleri meyve fidanlarını Tosya'da satışa sunduklarını söyledi.

16 yıldır ilçede meyve fidanı sattığını belirten Sağlamçubukçu, "İzmir'in Ödemiş ilçesinde kooperatif ortağıyım. Fidan üretimlerimizi orada yapıyoruz. Tosya'da ağaç dikmenin tam mevsimi. Ağacı ne kadar erken dikerseniz, tutma şansı o kadar fazla olur. Fidanların kökü toprağa girdikten sonra kök donmaz." dedi.
Sağlamçubukçu, meyve fidanlarını ortalama 15 liradan satışa sunduğunu sözlerine ekledi.

Kastamonu, Ödemiş, İzmir, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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