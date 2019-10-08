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Tosya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

08.10.2019 12:17Tosya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kayaönü köyünde Z. A. yönetimindeki 37 ES 658 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 40 yaşındaki Recep Camcıoğlu idaresindeki 37 ET 463 plakalı sepetli motosiklet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan M. İ. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan Recep Camcıoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Camcıoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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