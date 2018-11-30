Tosya'da Muhtarlar Toplantısı

Tosya
ilçesinde, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin
başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Tosya'da bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Pişkin, vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğu zaman ilk olarak muhtarlıkların kapısını çaldığını söyledi.
Toplantının, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda düzenlendiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"Muhtarlarımız, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcileridir. Muhtarlarımız, tüm kurumları temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu görevi başarıyla yerine getiren siz değerli çalışma arkadaşlarımızla bir kez daha bir araya geldik. Görev ve sorumluluk alanınıza giren yerlerle ilgili önerilerinizi, taleplerinizi ve sorunlarınızı birebir bize iletebilmeniz açısından bu toplantıların faydalı olduğunu düşünüyorum."
Toplantıya, Tosya Belediye Başkan Vekili Hüseyin Örü, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir
, Tosya Jandarma
Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı, protokol üyeleri, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Deniz Pişkin,Tosya