02.07.2019 10:57
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Tosya'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Tosya

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen toplantında köy ve mahallelerdeki sorunlar ve istekler dile getirildi.
Pişkin, toplantıda, ilçe merkezi ve köylerdeki bütün kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha nitelikli sunulabilmesi için yapılması gereken çalışmaları ele aldıklarını belirterek, "Sorunların, taleplerin, görüşlerin değerlendirilmesi ve takibi için muhtarlar ile konunun muhatabı kurumların bir araya gelmesinin çözüm odaklı çalışmalara büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.
Toplantıya, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir , protokol üyeleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Kaynak: AA
Kastamonu , Tosya , Güncel

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