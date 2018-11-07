Tosya'da Öğrenciler Fidan Dikti

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde okuyan öğrenciler Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesinin çevresine fidan dikti.
Etkinliğe katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, "Fidanlar Fidanla Büyüyor Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerle birlikte fidan diktiklerini söyledi.
Çocuklara erken yaşlarda orman ve ağaç sevgisinin aşılanmasının gerektiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"Ormanlar, bütün canlıların ihtiyaç duyduğu oksijenin temel kaynağıdır. İnsanoğlunun yaşamının her aşamasında vazgeçilmez olan ormanlara sahip çıkmak, hepimizin öncelikleri arasında yer almalıdır. Geleceğe bırakılabilecek en güzel miraslardan birinin zengin orman kaynakları olduğunu düşünüyorum. Bütün yaşamlar için hayati önem taşıyan ormanların önemini ve nasıl korunması gerektiğini çocuklara öğretebilirsek, hem onların hemde ormanlarımızın geleceğini garanti altına almış oluruz."
Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin
ise belediye olarak daha yeşil bir Tosya için çalıştıklarını söyledi.
Şahin, çocukların bu tür etkinliklere katılmasının çevre bilinci kazanmaları açısından önemli olduğunu kaydetti.
Etkinliğe, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kastamonu,Tosya
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:29