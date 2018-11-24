Tosya'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı.
Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, törende yaptığı konuşmada, hiçbir meslek grubunun öğretmenler kadar bir ülkenin geleceğine, yarınlarına ve istikbaline yön verme kudretine sahip olmadığını söyledi.
Kendilerinin belli bir yaşa gelmiş insanlarla çalıştıklarını belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"İnsanlar yeterli şekle erişmeden, istediği kıvam verme kudreti sadece öğretmenlerin ellerine olan bir güçtür. Yarının nesilleri sizin eseriniz olacaktır vecizi boşuna söylenmemiştir. Görev yaptığım her yerde önceliğimin eğitim olmuştur. Bunun yanı sıra, öğretmelerin sorun ve sıkıntılarını çözme noktasında mesaimi harcıyorum. Bundan da mutluyum. İlçemizde gerçekten ahenkli ve huzurlu bir çalışma ortamı var. Eğitim adına çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bütün öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım."
Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin
de öğretmenlerin gününü kutladı.
Konuşmaların ardından, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Şiirler okundu. Emekli öğretmenlere hizmet ödülü verildi ve çeşitli gösteriler sahnelendi.
Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kastamonu,Tosya
24 Kasım 2018 Cumartesi 10:46