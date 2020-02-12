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Tosya'da okullar 1 gün tatil edildi

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Kastamonu'nun Tosya ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

12.02.2020 08:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:02Tosya'da okullar 1 gün tatil edildi
Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 'nun ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Tosya ilçesinde gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma riskine karşı ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Devam eden kar yağışı nedeniyle Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçede eğitime bir gün ara verildiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Kaymakam Deniz Pişkin tarafından yapılan açıklamada; " İlçemizde gece saatlerinde başlayan ve aralıksız devam etmekte olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 12 Şubat 2020 Çarşamba günü Tosya genelindeki tüm okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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