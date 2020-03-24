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Tosya'da oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalarına başladı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verebilmek için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

24.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:55
Tosya'da oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalarına başladı
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verebilmek için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede çalışmalarına başladı.

İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı genelgesi gereğince Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilgili kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi gereğince, 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırıldı.

Söz konusu vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanması üzerine ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında oluşturulan "65 yaş ve üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına başladı.

Kaymakam Pişkin başkanlığında oluşturulan grup, çalışmalarında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri alması planlanıyor. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşların 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirildi. Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

Vefa Sosyal Destek Grubunda, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcileri yer aldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler : Deniz Pişkin, Tosya, Güncel

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