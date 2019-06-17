17.06.2019 16:42
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Tosya'da orman yangını tatbikatı düzenlendi

Tosya

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, 2019 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tatbikat düzenlendi.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, 2019 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tatbikat düzenlendi.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü Üçoluklar Deposu'nda düzenlenen tatbikatta, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İsmail Bektaş tarafından orman yangınlarına müdahale teknikleri uygulamaları olarak anlatıldı.

Yangına müdahalede öncelikle can güvenliğini önemine dikkat çekilen tatbikatta, arazözlerdeki yangın ekipmanları ile koruyucu malzemelerin kontrol ve denetimi yapıldı ve yangın söndürme eğitimleri uygulamalı gerçekleştirildi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, tatbikat sonunda yaptığı konuşmada, ilçenin orman emvali yönünden Kastamonu'nun en zengin ilçelerinden biri olduğunu söyledi.
Tatbikatta yangına olası müdahalelere karşı nasıl ve ne şekilde tepki verilebileceğinin bir anlamda provasının yapıldığını belirten Pişkin, "Tosya'nın toplam yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 65'i ormanlarla kaplı arazi olduğu için özellikle orman yangınlarına karşı sizlerin, dakikliği, hızlılığı, disiplini ve çevikliği bizler için çok önemli. Birkaç dakikalık gecikmeler dahi çok büyük facialara yol açabiliyor." dedi.
Tatbikata Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve işçiler katıldı.
Kaynak: AA
Orman İşletme Müdürlüğü, Tosya, Güncel

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