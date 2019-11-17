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Tosya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ağır yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

17.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:06Tosya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ağır yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Tosya ilçesinin Marangozlar Sanayi Sitesinden şehir merkezine gelmekte olan N.Y. yönetimindeki 55 PN 316 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü N.K., olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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