Haberler» Yerel» Haber

Tosya'da otomobil bahçeye uçtu

Tosya'da otomobil bahçeye uçtuKASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu.

16.08.2019 19:15
Tosya'da otomobil bahçeye uçtu
Tosya'da otomobil bahçeye uçtu
KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu.
Edinilen bilgiye göre; Tosya'dan Kastamonu istikametine gitmekte olan E.D. yönetimindeki 18 AU 588 plakalı otomobil yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Tosya Bağlarbaşı Mevkiinde 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu.
Yine aynı yönde gitmekte olan A.D. yönetimindeki 37 ET 829 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yine aynı yerde bağevi ile ağaç arasına sıkıştı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle trafik Kastamonu yolunda kontrollü olarak sağlanırken, araçların uçtuğu yerden çıkarılmasının ardından trafik normale döndü.
Tosya'da otomobil bahçeye uçtu

Bağlarbaşı, Kastamonu, Tosya, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
20:11   Çorum'da depo yangını
20:05   Kuşadası'na bayramda 238 bin araç ile 1 milyon 200 ziyaretçi giriş yaptı
20:02   Bulanık'ta 40 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı
19:38   Merve'yi öldüren cani, 1 hafta önce de darp etmiş
19:15   Tosya'da otomobil bahçeye uçtu
18:41   Ümraniye'de yanan apartman havadan görüntülendi
17:38   Ümraniye'de çıkan yangın paniğe neden oldu