Tosya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tosya Suluca
köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Trabzon
istikametine gitmekte olan Hidayet Poyraz yönetimindeki 16 UAG 67 plakalı otomobil, Suluca köyü mevkiinde bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içinde bulunan T. Poyraz (45) ve K.B. Poyraz (9) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU