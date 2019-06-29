29.06.2019 19:47
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tosya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Tosya'da otomobil takla attı: 2 yaralıKASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tosya 'da otomobil takla attı: 2 yaralı
KASTAMONU - Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tosya Suluca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Trabzon istikametine gitmekte olan Hidayet Poyraz yönetimindeki 16 UAG 67 plakalı otomobil, Suluca köyü mevkiinde bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içinde bulunan T. Poyraz ve K.B. Poyraz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.Tosya'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Kastamonu , Tosya , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:08 Hatay'da 8 göçmen yakalandı
20:02 Zehir tacirleri polisten kaçamadı
20:02 Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştı
20:01 Üzerinden çıkanlar şaşırttı
19:51 Tartıştığı karısını tüfekle vurarak ağır yaraladı
19:48 TEM Otoyolundaki bir minibüs polisleri alarma geçirdi
19:47 Kaçak akıma kapılan genç hayatını kaybetti