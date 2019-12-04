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Tosya'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeki araç alev yandı.

04.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:15Tosya'da park halindeki otomobil alev alev yandı
'nun ilçesinde park halindeki araç alev yandı. Yangın sırasında meydana gelen patlama sesleri çevredeki vatandaşları da tedirgin etti.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dörtyol Kavşağı yakınında park halindeki bir araçta bilinmeyen bir sebeple gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan otomobilden gelen patlama sesleri nedeniyle aracın bulunduğu bölgedeki vatandaşlar da panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken alevler içerisinde kalan araç kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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