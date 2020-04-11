Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tosya'da Polis Haftasına buruk kutlama

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü ve Polis Haftası, Tosya'da kutlandı.

11.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:01
Tosya'da Polis Haftasına buruk kutlama
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü ve Polis Haftası, Tosya 'da kutlandı.

Halkın sağlığını korumak amacıyla korona virüse karşı geniş tedbirlerin alındığı Tosya ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175'inci yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları sınırlı sayıda katılım ile gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve polis memurlarının sosyal mesafeyi koruyarak katıldığı kutlamalarda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Saygı Duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından şehit meslektaşlarının kabrini ziyaret eden emniyet mensupları karanfil bırakarak dua etti. Günün anısına İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret eden Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve polis memurları çiçek takdim etti. Ziyarette Kaymakam Pişkin, emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Polis haftasını kutladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Tosya, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Tosya'da Polis Haftasına buruk kutlama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:21: Banyoda düşen kadın, balkondan girilerek kurtarıldı - Haber 17:21: Hayâlet şehir Bursa - Haber 17:21: Sultangazi'de zabıta ekipleri kapı kapı ekmek dağıttı - Haber 17:20: Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri sürüyor - Polis kontrolü - Haber 17:20: Polisten vatandaşın evine kadar hizmet - Haber 17:17: Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber