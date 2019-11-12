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Tosya'da servis şoförlerine eğitim

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde okul servis şoförlerine eğitim verildi.

12.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:01Tosya'da servis şoförlerine eğitim
'nun ilçesinde okul servis şoförlerine eğitim verildi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmet veren okul servisi şoförlerine Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Komutanlığı trafik ekipleri tarafından eğitim verildi.

Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Lisesi salonunda verilen eğitime yolcu ve okul servis şoförleri katıldı.

Eğitimde jandarma ve polis ekipleri okul taşıtlarında aranan şartlar ve okul servisinde uyulması gerekenler konusunda şoförleri bilgilendirdi.

Ekipler eğitim katılımcıları öğrencilerin uyması gereken kurallar ve velilerin bilmesi gerekenleri de maddeler halinde özetledi.

Ayrıca ekipler şoförlere trafik kurallarına uyulması hususunda da uyarılarda bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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