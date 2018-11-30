Tosya'da Sis Etkili Oluyor

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde başlayan ve Tosya genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Uluslararası D-100 karayolunun Tosya ilçesinden geçen bölümlerinde de etkili olan sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, yolda tedbir alarak, sürücüleri dikkatli olmaları, sis lambalarını yakmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.