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Tosya'da SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2020 yılı faaliyet dönemi için mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

21.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:14Tosya'da SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2020 yılı faaliyet dönemi için mütevelli heyeti seçimi yapıldı.
Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında SYDV mütevelli heyetinde görev yapmak üzere 1 köy ve 1 mahalle muhtarının seçimi amacıyla İlçe Halk Kütüphanesi konferans salonunda toplantı düzenlendi.

Yenidoğan Köyü Muhtarı Refik Eşit ile Şehreküstü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük, oy birliğiyle mütevelli heyetinde görevlendirildi.

Yeni seçilen muhtarları tebrik eden Pişkin, 2019 yılı mütevelli heyetinde görev yapan muhtarlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıya Tosya SYDV Müdürü Recep Keçeci ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Deniz Pişkin, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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