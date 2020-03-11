Tosya'da tasarım ve beceri atölyesi açıldı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrencilerin kişisel ve becerisel olarak gelişmesini sağlamak için tasarım ve beceri atölyesi açıldı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde öğrencilerin kişisel ve becerisel olarak gelişmesini sağlamak için tasarım ve beceri atölyesi açıldı.
Eğitimde kaliteyi artırmak ve öğrencilerin becerilerini geliştirmenin yanında kişisel olarak gelişmesini de sağlamak çim Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Tosya Kaymakamlığının katkıları ile Fatih Ortaokulu'nda tasarım ve beceri atölyesi açıldı.
Atölyeyi basın mensuplarına tanıtan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci çocukların kapalı alanda spor faaliyetlerini yürütebilmesi için atölyenin açıldığını söyledi. Demirci, "Sadece çocuklarda ders anlamında değil kişilik ve karakter oturması anlamında da ileriye taşımak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan birinci adım tasarım beceri atölyelerinin oluşturulmasıydı. Bizde Fatih Ortaokuluna 2 tane tasarım beceri atölyesi planladık. Bunun ilkini işte faaliyete geçirdik. Gördüğünüz spor atölyesi Belediye ve Kaymakamlığın büyük destekleriyle bizde Milli Eğitim Camiası olarak elimizden geleni yaparak bu şekilde oluşturduk. Görüyorsunuz barından tutun duvar çarpanlarına, yürüme merdivenlerine, barfiks alanına, yerdeki tatami yumuşak zemin alanına kadar hepsini hallettik. Çocuklarımız artık yağmur, çamur demeden spor faaliyetlini bu tasarım ve beceri atölyesinde yapabilecekler" diye konuştu. - KASTAMONU
Eğitimde kaliteyi artırmak ve öğrencilerin becerilerini geliştirmenin yanında kişisel olarak gelişmesini de sağlamak çim Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Tosya Kaymakamlığının katkıları ile Fatih Ortaokulu'nda tasarım ve beceri atölyesi açıldı.
Atölyeyi basın mensuplarına tanıtan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci çocukların kapalı alanda spor faaliyetlerini yürütebilmesi için atölyenin açıldığını söyledi. Demirci, "Sadece çocuklarda ders anlamında değil kişilik ve karakter oturması anlamında da ileriye taşımak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan birinci adım tasarım beceri atölyelerinin oluşturulmasıydı. Bizde Fatih Ortaokuluna 2 tane tasarım beceri atölyesi planladık. Bunun ilkini işte faaliyete geçirdik. Gördüğünüz spor atölyesi Belediye ve Kaymakamlığın büyük destekleriyle bizde Milli Eğitim Camiası olarak elimizden geleni yaparak bu şekilde oluşturduk. Görüyorsunuz barından tutun duvar çarpanlarına, yürüme merdivenlerine, barfiks alanına, yerdeki tatami yumuşak zemin alanına kadar hepsini hallettik. Çocuklarımız artık yağmur, çamur demeden spor faaliyetlini bu tasarım ve beceri atölyesinde yapabilecekler" diye konuştu. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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