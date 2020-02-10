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Tosya'da taşımalı eğitime 1 gün ara

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Kastamonu'nun Tosya ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

10.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:12Tosya'da taşımalı eğitime 1 gün ara
Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 'nun ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Tosya ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma riskine karşı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Devam eden kar yağışı nedeniyle Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Kaymakam Deniz Pişkin tarafından yapılan açıklamada; "Tosya Kaymakamlığımızca, buzlanma riskine karşılık taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ile özel eğitim öğrencilerimiz için 10 Şubat Pazartesi günü tatil ilan edilmiştir. Ayrıca Valiliğimizce 10 Şubat Pazartesi günü için tüm İl genelindeki engelli personelimize ve hamile personelimize bir gün idari izin verilmesi kararı alınmıştır" denildi. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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