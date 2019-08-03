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Tosya'da trafik ekiplerinden hız uygulaması

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ve polis ekipleri motosiklet sürücüleri için hız uygulaması yaptı.

03.08.2019 13:29 Tosya'da trafik ekiplerinden hız uygulaması
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ve polis ekipleri motosiklet sürücüleri için hız uygulaması yaptı.

Tosya ilçesinde trafik ekipleri rutin hale getirdikleri motosiklet uygulamalarında motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor. Jandarma ile ortaklaşa şehrin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri rutin hale getirdikleri motosiklet uygulamasında, aykırı hareket eden sürücülerin peşine düşerek uygulama noktalarını her gün değiştirerek sürücülerin hız yapmasına imkan tanımıyor.

Daha önceki yaptığı uygulamalarda motosiklet sürücülerine çok sayıda cezai işlem uygulayan ekipler ilçenin Aşağı Pınar Mevkiinde uygulama yaptı. Jandarma ve polisin yaptığı ortaklaşa hız uygulamasında motosiklet sürücülerine hız denetimi ve kural ihlali ile birlikte, kask ve eksik evrak kontrolü yapılıyor.

Jandarma ile polis ekipleri tarafından ortaklaşa yapılan uygulamada; motosikletler durdurularak kontrol ediliyor. Sürücülerin kaçmaması için kaçış noktaları ekipler tarafından tutuluyor.

Yetkililer uygulamaların şehrin farklı noktalarında devam edeceğini belirterek kural ihlali yapan sürücülere geçit verilmeyeceğini bir kez daha hatırlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, Polis, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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