Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sadık Dülek (46) yönetimindeki 34 CBR 812 plakalı otomobil, Yukarıkayı köyü mevkisinde buzlanma nedeniyle kaydı. Aynı yönde giden Ferudun Akça'nın (45) kullandığı 05 FP 746 plakalı otomobil de kayan otomobile çarptı.
Yine aynı yönde ilerleyen Ali Bayraktar (40) idaresindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
Kazada yaralanan Ali Bayraktar'ın kullandığı otomobilde bulunan Oğuzcan Karataş (34), 112 Acil Servis ekibince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.